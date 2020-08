Luis Suárez ha concedido una entrevista en 'El País' y no ha dejado nada en el tintero. El delantero uruguayo del Barcelona ha pedido al club que deje de filtrar nombres y que, si quieren que él se marche, se lo digan directamente. "Mejor así que filtrar", dijo.

"Si soy uno de los que quieren que se vayan, que está por ver. Mi idea es seguir, pero quiero lo mejor para el club y si para ellos soy prescindible no hay problema en hablar con ellos", afirma.

Suárez dice que a él nadie le ha dicho nada: "No me han dicho que quieren prescindir de mí. Se habla de nombres que dio el presidente".

Además, resalta que con Ronald Koeman aún no ha compartido palabra alguna: "No, no he hablado con él aún".

"Aceptaría un rol de suplente, y siempre que cuenten conmigo quiero seguir aportando lo que pueda. Si el entrenador cree que tengo que estar en el banquillo no hay problema. Puedo aportar mucho al equipo", dice Suárez.

El uruguayo habla sin tapujos sobre la humillante derrota ante el Bayern por 2-8 en Lisboa: "No es justo señalar a un solo jugador, porque todos somos responsables. Todo salió mal, nos superaron y no supimos arreglarlo".

"Con la derrota se dispara contra todo y contra todos. Falta un poco de coherencia, de paciencia y sobre todo de memoria. Cuando no hay conocimiento y argumentos se saca lo fácil y simple", dice.

Suárez, además, reconoce que es "amigo de Messi": "Sí, lo soy, y para mí es un orgullo. Tengo la suerte de contar fuera del campo con una persona excelente como él".

