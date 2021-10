Si Didier Deschamps se mostró más que sincero al hablar con 'El Chiringuito' sobre un posible fuera de juego de Kylian Mbappé en la jugada del segundo gol de Francia, Luis Enrique optó por ser más cauto y se contuvo en rueda de prensa.

Al seleccionador nacional le preguntaron por la jugada, pero no quiso excederse en su respuesta: "En el campo me pareció una jugada difícil, pero no voy a hacer una reflexión porque ya sabéis mi costumbre de no hablar de los árbitros".

"¿Fuera de juego? Yo me muero de ganas de hablar, pero no voy a entrar en este juego. He ejercido más de 10 años como entrenador y no creo que nadie me haya escuchado hablar mal de los árbitros", ha añadido.

Paralelamente, el entrenador se mostró contento con el resultado de la fase final de la Nations League y adelantó que volverán las sorpresas para la próxima lista: "En cuanto a confianza, hemos ganado a los campeones de Europa y hemos plantado cara a los campeones del mundo. Voy a tener muchos problemas para hacer la siguiente lista".