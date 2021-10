Desde que terminase la final de la Nations League en la noche de este domingo, un tema abarca el centro del debate futbolístico: ¿Fue fuera de juego de Kylian Mbappé o, con el reglamento en la mano, se debe validar ya que Eric García lucha por el balón?

En 'El Chiringuito' se debatió acerca de ello y Juanfe Sanz, desde Italia, pudo preguntarle a Didier Deschamps, seleccionador francés, su opinión al respecto.

"Es gol, no conocía la norma", reconoció sincero el técnico galo antes de montarse en el avión que llevó a la expedición de vuelta a Francia.

En plató, Edu Aguirre se mostró muy duro: "No puede ser que haya seleccionadores, futbolistas, exfutbolistas, aficionados... que no conozcan la norma".