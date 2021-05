La mala suerte se ha cebado con Lucas Vázquez en el tramo final -y vital- de la que posiblemente haya sido su mejor temporada como jugador del Real Madrid, tal y como él mismo ha señalado en una entrevista a 'The Athletic'.

El gallego, en el dique seco hasta la próxima temporada por una lesión de gravedad en la rodilla, ha hablado sobre la labor de Zinedine Zidane en el banquillo madridista y sobre sus perspectivas de futuro (Lucas acaba contrato este mes de junio).

Sobre el técnico francés, el '17' destaca su temple, sinceridad y talante: "El míster no te miente, te dice lo que quiere, lo que espera, lo que puedes dar o no puedes dar. Podría contarte muchos momentos en los que quizás no jugaba mucho, y él siempre me hablaba, me levantaba el ánimo, me decía: 'Tranquilo Lucas, tendrás tu oportunidad. Sigue trabajando, que si trabajas duro todo lo demás seguirá".

Más allá de las críticas que le tachan de "gestor de vestuario" y no de entrenador, Lucas Vázquez ve a Zidane mucho más que un "susurrador de jugadores".

"Esta temporada también ha demostrado que es mucho más que un 'susurrador de jugadores', que sabe cómo manejar los egos y mantener a las superestrellas en juego, ya que las circunstancias sin precedentes han exigido más inteligencia táctica y flexibilidad. Esto se vio especialmente cuando el plan de juego simple pero efectivo del Madrid ante el Liverpool", explica el reconvertido lateral.

"El míster tiene un equilibrio entre darte instrucciones y dejar que el jugador decida. Tiene un plan para el juego, quiere que el equipo juegue de cierta manera e individualmente también te da algunas instrucciones. Pero al mismo tiempo te dice que juegues con libertad, que te expreses en el campo, que seas tú mismo, que juegues con confianza. Al final, eso ayuda al jugador a sacar lo mejor de sí mismo", añade.

Paralelamente, en relación a su futuro, Lucas deja todo en el aire: "No sé lo que pasará. Al final, nunca se sabe lo que pasará en el futuro. Tengo la suerte de jugar en el Real Madrid, el club al que apoyé de niño. Ya sea que me vaya o me quede, pase lo que pase, siempre seré hincha del Madrid. Sin duda, mis agentes están haciendo un gran trabajo para conseguir lo mejor para mí".