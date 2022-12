Lamentable episodio el que protagonizaron Dejan Lovren y Marcelo Brozovic durante la celebración de la selección de Croacia junto a su pueblo después de lograr el bronce en el Mundial de Qatar.

El central del Zenit San Petersburgo y el centrocampista del Inter Milán, tal y como informa 'Jutarnji list', prosiguieron la fiesta por su cuenta y terminaron en una discoteca de Zagreb.

Fue allí cuando, en pleno éxtasis y bajo los efectos del alcohol, ambos realizaron un saludo fascista mientras cantaban una canción ultranacionalista.

Se trata del saludo ustasha 'Za dom spremni' ("Listos por la patria"), que fue usado por la rama fascista de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial, siendo un equivalente al 'Sieg heil'.

Por el momento, ni Lovren, ni Brozovic ni la federación croata no se ha pronunciado sobre el vídeo, que ha levantado una enorme controversia en redes sociales.

This is former @LFC defender Dejan Lovren & @intermilan player Marcelo Brozovic singing ‘Za Dom Spremni’ (For homeland - ready).

It’s a salute used during World War II by the Croatian fascist Ustaše movement. It was the Ustaše equivalent of the Nazi salute "Sieg heil". https://t.co/tkoz4RjWmJ pic.twitter.com/xzGvh0wQjq