Lopetegui: "El sistema no es tan importante, se mitifican mucho"

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, no desveló sus intenciones de cara al partido de este sábado ante Macedonia, perteneciente a la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, pero aseguró que deben "ir a comerse" al rival "desde el primer minuto".

"Esperamos un partido de clasificación, sabemos que Macedonia es un equipo que va a intentar dificultarnos todas las fases del juego. Trataremos de ponerle remedio y hacer un buen partido. Es un rival muy organizado, con buena gente arriba y que ha merecido mejor suerte de la que ha tenido hasta ahora", valoró el seleccionador.

La táctica, a debate

En cuanto a 'la Roja', Lopetegui dijo que "el sistema no es tan importante". "Al margen del dibujo, lo importante es lo que vamos a hacer en el campo. Tenemos que ir a comernos el partido desde el primer minuto", espetó el guipuzcoano.

"No vamos a dar la alineación. No se trata de ser valiente o no, en su momento decidimos decir lo de De Gea, pero esperaremos a mañana. Primero lo sabrán los jugadores. Macedonia nos exigirá el cien por cien de energía y concentración. Por encima de cualquier jugador lo importante es el sentimiento de grupo", indicó.

"Creo que los sistemas se mitifican mucho. Hay matices en los dibujos porque crees que te van a ayudar en ese partido, pero los dibujos tácticos no nos van a ayudar a ganar ningún partido. No es tan importante porque el estilo es absolutamente el mismo y la intención también", comentó.

La baja de Costa

Respecto a las bajas, Lopetegui explicó que al comienzo de semana no conocían la ausencia de Diego Costa, pero no tiene dudas de que cualquier que lo sustituya lo hará "genial". "Cuando se cierra una puerta se abre otra. Tenemos confianza absoluta en los que saldrán", comentó.

Por último, Lopetegui destacó a varios jugadores macedonios --Nestorovski, Hasani, Pandev. "Vamos a intentar ser los primeros y para eso tenemos que ganar a Macedonia. Además, en esta ocasión, estarán reforzados por jugadores de la Sub-21. En definitiva, tienen un gran equipo", indicó.