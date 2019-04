Lopetegui: "Jugamos en un gran estadio ante un rival histórico"

Julen Lopetegui, seleccionador nacional de España, ha afirmado que jugar ante "un rival histórico" como es Inglaterra en el estadio de Wembley (20:00 GMT) es "un honor".

Lopetegui, en el banquillo de 'La Roja' desde el pasado mes de julio, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Wembley, al norte de la capital británica, poco antes del entrenamiento vespertino de los suyos.

"Jugar en este estadio es un placer y un honor, y más si nos enfrentamos a un rival histórico como es Inglaterra. Es un escenario difícil de igualar", declaró el seleccionador, que no dudó en elogiar a su colega Gareth Southgate, preparador interino de los 'Tres Leones'.

Inglaterra "es un equipo que está en un gran momento de forma. Con Southgate me ha transmitido muy buenas sensaciones en muy poco tiempo. Está demostrando cosas diferentes en ataque e intentando cosas nuevas en la parcela defensiva. Hay cosas parecidas entre nosotros, como haber entrenado a la sub-21. Le deseo todo lo mejor", dijo Lopetegui.

El técnico vasco, que el pasado verano, antes de tomar las riendas de la selección, estuvo vinculado al banquillo del Wolverhampton Wanderers, conjunto de la segunda división inglesa, ha alabado también "la pasión y la entrega" del balompié inglés.

"En el fútbol hay muchos estilos y hay que valorarlos todos. Me gusta todo lo que rodea al fútbol inglés: las tradiciones, los estadios, los aficionados, el ambiente", comentó.

Preguntado sobre la alineación del partido ante Inglaterra y sobre las bajas de su equipo, el seleccionador no quiso desvelar sus cartas y dejó claro que "hasta mañana por la mañana" no tomará la decisión sobre el once.

"Hemos jugado hace menos de 48 horas, así que el martes veremos qué tal están los jugadores y tomaremos las decisiones concretas", dijo. "Sentimos las lesiones y las bajas, pero ponemos siempre el acento en los que están y confiamos en ellos", sostuvo Lopetegui.