En los últimos días han aparecido rumores en la prensa italiana sobre una posible retirada del fútbol de Zlatan Ibrahimovic. El sueco ha respondido. Y lo ha hecho a su manera.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, lanza este mensaje: "Yo decido cuándo parar, así como decido que la pelota amarilla te va a golpear".

Zlatan chuta a puerta con dos balones blancos que se alejan de la cámara. Y al tercero, al amarillo, golpea de lleno en la cámara. Él ya lo avisó en su mensaje.

A sus 40 años y a pesar de todos esos rumores, Ibra descarta dejar el fútbol a corto plazo. Él decidirá cuándo hacerlo... y lo confirma con este curioso método.

I decide when to stop, just like I decide that the yellow ball will hit you pic.twitter.com/481mnOGG2W