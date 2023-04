"Es muy difícil jugar en un césped así". Esa era la queja de Xavi Hernández en rueda de prensa sobre el estado del césped del Coliséum Alfonso Pérez tras empatar ante el Getafe. El técnico culé aseguraba que el estado del terreno de juego perjudicó al Barça en el empate ante el equipo azulón, ya que dificultó la circulación del balón.

Tras las quejas de Xavi, Darío Montero, de 'El Chiringuito', le preguntó a Quique Sánchez Flores al respecto, y el técnico madrileño respondió con una curiosa comparativa con la Fórmula 1.

"Seguimos hablando de fútbol, ¿no? ¿O estamos hablando de Fórmula 1 y de neumáticos? Es normal. Esto ha pasado toda la vida. ¿Estamos dentro del reglamento? Sí. Pues ya está". Y concluyó bromeando sobre el tema: "Neumático duro, neumático blando y neumático medio, eso es así".

Quique aseguró que no le molestan las quejas de Xavi: "No voy a entrar en eso. No hemos jugado en albero ni en tierra. El césped es precioso y es igual para los dos. Allí lo dejan cortísimo y rapidísimo. Para sus condiciones técnicas. Nosotros jugados en las condiciones que son mejores para nosotros. No hemos hecho nada fuera del reglamento".

El técnico egarense también se quejó del horario, asegurando que el Barça no está acostumbrado a jugar bajo el sol, a lo que Quique respondió jocosamente: "Pues Nivea, ‘after sun’, cualquier cosa...".

Al ser preguntado sobre si ha hablado con Xavi sobre estas quejas, el técnico madrileño ha asegurado que lo han comentado en privado: "Nos hemos dicho cosas que no se pueden decir en rueda de prensa. Me da pena, pero no se puede contar. Ha estado muy divertido y simpático".