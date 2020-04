"Claro que he soñado con pasearme por Liencres con las vacas con la Champions y enseñársela". El que habla es Quique Setién, entrenador del Barcelona, que ha explicado cómo celebraría un título con el club catalán. "Lo he soñado alguna vez", cuenta en una entrevista a 'TV3'.

"A mí me gustaría es jugar y quedar campeón jugando, eso es obvio. Pero la situación está como está. No sé si eso valdría (acabar LaLiga como está) pero me es indiferente. No me voy a sentir campeón si tengo dos puntos más", relata.

Sin embargo, de momento, la competición no tiene fecha de regreso. La RFEF propuso este martes que el fútbol profesional terminara con la competición regular, pero todavía no se conocen las propuestas para la Liga y la Champions.

Y en cuanto a su futuro, Setién desea seguir muchos años en el Barça: "Tengo firmado un año y media fijo, otro condicionado y espero cumplirlo y renovar".

Todo ello siempre que el técnico pueda celebrar los títulos logrados junto a las ya famosas vacas de la localidad de Liencres.