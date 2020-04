Este lunes, el FC Barcelona anunció que emprendería acciones legales contra Emili Rousaud por sus "graves e infundadas" acusaciones sobre la alta esfera del club blaugrana.

Rousaud, junto a otros cinco directivos, presentaron su dimisión de la directiva y atacaron duramente a Josep María Bartomeu. El que fuera su mano derecha aseguró que "no tendría sentido una candidatura continuista" y desveló diferentes acciones corruptas dentro de la entidad.

Ante tales acusaciones, el Barcelona reaccionó con un comunicado en el que "negaba categóricamente cualquier acción que pueda ser calificada de corrupción".

La respuesta del exvicepresidente del conjunto culé no se ha hehco esperar: "El comité de adjudicaciones, del que era miembro, vela por unos contratos lícitos y a precios de mercado. Cuando de forma intencionada se fragmenta un contrato para evadir esos controles, estamos ante un caso clarísimo de corrupción".

"Destaca el hecho de dividir contratos entre compañías vinculadas a fin de evadir controles internos del club", afirmó Rousad en los micrófonos de 'Cadena Ser'.

Además, no dudó en señalar a Bartomeu como conocedor del contrato con 'I3 Ventures': "Bartomeu lo sabía porque en cuanto sale este tema empieza a profundizar en este asunto. No tengo duda de que al menos era conocedor del tema, no sé si en el momento inicial o más adelante".

"Los miembros de la Junta conocemos el tema a través de la prensa, cuando se destapa el escándalo y se empiezan a pedir explicaciones dentro del club. Empiezas a tirar del hilo y a desmontar el ovillo. Estando dentro del club esto lo he denunciado y es el motivo por el que no formo parte de la Junta Directiva", aseveró.

Por último, explicó que cree que Bartomeu acabará su mandato como presidente: "Es una persona muy resiliente, tiene una capacidad de aguantar la presión realmente notable y está decidido a acabar su contrato".