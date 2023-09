Montse Tomé, seleccionadora de fútbol de España, ha hablado en la rueda de prensa previa al encuentro que el combinado nacional tiene ante Suiza, perteneciente a la UEFA Nations League. La Selección viene de ganar a Suecia, tras unos días más que complicados.

La entrenadora, en su comparecencia ante los medios, ha puesto de relieve la labor que el CSD ha tenido en este tiempo. Y ha hecho hincapié en una llamada de Víctor Francos.

"Después de la noche en la que estuvimos reunidos me llamó. Es algo que agradezco", cuenta.

Y sigue: "Fue algo excepcional, y agradezco ese impulso de Francos en el momento que fue".

"No logré transmitir lo que sentía"

"Nunca dudé de lo que sentía en la profesión. Tenía poco tiempo para pensar, pero me sentía con confianza por lo que he vivido con estas jugadoras durante cinco años", continúa.

Tomé, además, hace autocrítica: "No logré transmitir lo que sentía, pero no sentí que uno de esos cambios solicitados fuera el de mi salida".

"Me sentí fuerte y con confianza, aunque no fue fácil en mis primeras ruedas de prensa. Lo que pasó no nos hacía felices", afirma.

En ese sentido, reconoce que había un "ambiente raro" en los primeros días: "Hemos sido sinceras, y se ha dado un paso adelante. Son profesionales al cien por cien".

En cuanto a ella, admite que no lo pasó bien a nivel mental: "La ayuda de las personas de comunicación, de la RFEF... y también el psicólogo. Trato de tener tranquilidad, de ir de frente y decir lo que pienso".