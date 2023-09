Era la primera rueda de prensa de Montse Tomé, seleccionadora española, después de la convocatoria de las futbolistas que habían pedido en un comunicado no acudir. Y se la vio afectada, apuntando a su continuidad en el puesto.

"Yo siento que esto no es un problema deportivo, que trasciende y creo que todo lo que pasó aquel día y todo lo que sucedió fue grave que se aleja del fútbol. Hemos visto sufrir a Jenni (Hermoso). Luego se fueron mezclando cosas, yo siempre quise ayudar porque soy entrenadora y jugadora y me siento persona. Sobre si no nos quieren yo eso no lo siento y no lo he oído de ellas", ha expresado la entrenadora española.

Reconoce Tomé que lo ocurrido en la final, con el beso no consentido de Luis Rubiales a Hermoso, fue un "hecho grave": "Se escapa de lo profesional y de lo deportivo, todos sabemos lo que ocurrió y deberíamos de estar celebrando un triunfo y realmente todo lo que pasó después fue muy desagradable".

"Las jugadoras no pasan por un buen momento", ha dicho la entrenadora: "Ellas no pasan por un buen momento y tampoco nosotros, pero es la situación que hay. Nos posicionamos con Jenni y con las jugadoras".