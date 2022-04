Desde 2015, cuando Jurgen Klopp se hizo cargo del Liverpool, las grandes noches han regresado a Anfield. Y con ellas títulos de Champions, Premier, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes... Las piezas encajan a la perfección.

Y el Liverpool quiere prolongar esta era. Según informa 'The Athletic', el club y Klopp estarían interesados en ampliar su contrato hasta 2026, es decir, dos años más de los ya firmados. Y así ha sido. El club lo ha hecho oficial en la tarde de este jueves.

Michael Gordon, dueño del equipo, se habría reunido con el agente del entrenador para cerrar los últimos flecos de esta extensión, que podría estar firmada en las próximas fechas.

Un contrato que superaría los 10 millones de euros de sueldo con los que cuenta Klopp en estos momentos, convirtiéndose en uno de los entrenadores mejor pagados del mundo.

Esta información coincide con un momento brillante del equipo inglés. En plena lucha por la Premier League y con pie y medio en la final de la Champions después de su victoria ante el Villarreal por 2-0 en Anfield.

Dos han sido las renovaciones que ha firmado Klopp con el Liverpool. Y la tercera está cerca de producirse. Y es que tener al alemán en el banquillo es sinónimo de éxito. El Liverpool aspira a un doblete que sería histórico esta temporada.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴