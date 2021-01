El Valencia está atravesando uno de sus peores momentos en lo que llevamos de siglo. Uno de sus jugadores históricos, Manolo Boutot, ha querido expresar su gran tristeza por la mala situación tanto económica y deportiva que ha caracterizado al club en los últimos años.

El mítico defensa español defendió la camiseta ché durante ocho años (de 1976 a 1984). El que fuera campeón de Copa del Rey, Recopa y Supercopa de Europa ha querido mandar una carta a los medios de comunicación para manifestar su profundo descontento con la gestión llevada a cabo por Anil Murthy.

"Si algo he admirado de esta entidad y está afición ha sido su orgullo valencianista, su amor por los colores, trasmitido de generación a generación, abuelos padres e hijos, una tradición preciosa que hacía grande a un club. ¿Qué queda de eso? Es posible que algo tan importante se vaya a piqué por culpa de las gestiones mal hechas y mal llevadas de Anil Murthy, actual presidente del Valencia C.F al que quisiera dirigir estas palabras, de un valencianista más", comienza el exjugador ché en su carta.

"Le pido por favor que escuche a la afición, que no la deje abandonada. Puedo entender que el fútbol de hoy es muy distinto al de antes, hoy son empresas y así se gestionan, pero no olvide que detrás de eso hay muchas miles de personas con un sentimiento muy fuerte hacia su equipo, piense en los exjugadores que hemos pasado, como yo en ese club, me da pena desde la distancia ver morir a una entidad tan importante para todos nosotros compañeros y aficionados", prosigue su comunicado.

Con una alusión clara al actual dirigente del Valencia, Botubot finaliza su carta con una petición clara al actual dirigente del club. "Señor Murthy, reconsidere su actitud y deje al Valencia en manos de los valencianistas, yo como tantos otros se lo agradeceríamos", concluye el exfutbolista.