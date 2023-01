Robert Lewandowski sonríe, el Barça disfruta. El equipo de Xavi Hernández derrotó sin mayores problemas al Ceuta en los octavos de final de la Copa del Rey. Ansu Fati hizo el tercero en una gran jugada individual por la izquierda. Antes anotaron Raphinha y Lewandowski. Kessie y de nuevo el delantero polaco cerraron la goleada.

El Ceuta fue muy valiente en el arranque. Adelantando líneas y con el equipo muy compacto. La presión se fue disminuyendo según fueron pasando los minutos, pero el Barça no estaba del todo cómodo. Al filo del descanso encontró el gol en una gran acción de Raphinha.

El brasileño encontró el palo largo en un disparo perfecto. Nada pudo hacer el portero local, Tomás, ante el chut colocado al palo. Un mazazo para la afición del Estadio Alfonso Murube, que había creído hasta entonces que los suyos podían adelantarse en el marcador.

No tardó el Barça en marcar distancias. Fue Lewandowski, que no descansó en la Copa (sancionado en LaLiga). Un error en la salida de balón del Ceuta se convirtió en letal. El polaco no perdonó ante el portero local. A placer ya el Barça en el partido.

A Ansu Fati también le dio tiempo a destacar. Saltó al campo y apenas tardó dos minutos en ver portería. Una jugada por el costado izquierdo que acabó definiendo al otro palo. Celebraba el '10', que sigue buscando ese estado de forma dulce de antes de la lesión. Kessie hizo el cuarto en un remate de cabeza inapelable y Lewandowski cerró la noche.

El Barça estará en el sorteo de este viernes, el sorteo de cuartos de la Copa del Rey. Todo ello tras una eliminatoria que superó sin mayores dificultades y en la que se evidenció la diferencia de categoría.