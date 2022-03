No parece que Ilaix Moriba vaya a seguir jugando en Alemania la próxima temporada. Al menos, no lo hará en el RB Leipzig según la información de 'Bild'. El mediocentro, que llegó al cuadro germano el pasado verano, está cedido en el Valencia y el medio alemán deja claro que el club no tiene intención de contar con él.

Porque, aparte de lo que hace o deja de hacer en el campo, lo que no ha gustado a su entrenador, Domenico Tedesco, es su actitud y su conducta lejos del verde.

"Hacía que los fisioterapeutas le llevasen uvas en los masajes", dice el citado medio.

Por ello, Tedesco no tiene intención de que regrese al Leipzig, después de que pagasen por él 16 millones de euros y a pesar de que el jugador, de 19 años, tiene contrato hasta 2026.

Ahora está cedido en el Valencia, pero los che no pueden hacerse cargo, salvo que encuentren algo o que lo negocien, de su enorme ficha.

Así pues, la solución que se le presenta a Ilaix es una nueva cesión viendo que en el Leipzig, mientras Tedesco siga, no parece tener sitio.