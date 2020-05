Lautaro Martínez parece ser el objeto de deseo del Barcelona para la próxima temporada. El delantero del Inter de Milán es la pieza que más quieren ver de azulgrana para formar pareja con Lionel Messi en la punta de lanza del futuro del Barça.

Para que el barco llegue a su destino y el argentino acabe en el Camp Nou se prevé que habrá culebrón. Un culebrón que puede dejar en nada a lo vivido con Neymar el pasado verano en la Ciudad Condal. El Inter no está dispuesto a vender, y los azulgranas tendrán que rascarse el bolsillo si quieren a Lautaro.

Tendrán que hacer lo que el Atlético no hizo hace varias temporadas. Sí, porque los rojiblancos no solo se quedaron sin Ronaldo por el 'no' de Gil Marín para terminar finalmente fichando al Tren Valencia, sino que también, y por poco, vieron cómo Lautaro ponía rumbo a Milán para jugar en el Inter.

"Estaba todo hecho con el Atlético, pero por unos pocos detalles la operación se rompió", reconoció el propio delantero argentino hace meses en Fox Sports.

Diego Milito, la clave

Y sí, estuvo cerca, muy cerca. Tan cerca que incluso se dijo que el propio futbolista había llegado a firmar y todo. Sin embargo, todo se enrareció por una cláusula de 9 millones que tenía en Racing y que al final se elevó tras una renovación y por la irrupción del Inter de Milán.

Más que por el Inter en sí, por Diego Milito. El exdelantero de los italianos, argentino como Lautaro, resultó clave para que los de la Lombardía se llevasen el gato al agua.

El Atleti pudo ficharle... por 9 millones

Pudo ser del Atlético, y del Valencia incluso, club que tenía opción preferencial por Lautaro, pero finalmente, en 2018, el Inter puso 25 millones para llevarse al delantero. Ahora, esa cantidad parece ínfima para lo que cuesta.

Duele más a buen seguro en el seno del club del Metropolitano saber que un año antes de que se cerrase todo por el Inter pudieron ficharle por 9 millones.

"En la segunda mitad de 2017, la cláusula de Lautaro era de 9 millones. Podría haberla ejecutado, pero no lo hizo. Y además renovó, con lo que pudimos subirle la cláusula. Al poco tiempo se fue al Inter", relató en su día el director deportivo de Racing de Avellaneda.

"El dinero que pagó el Inter por mí es una locura"

Y sí, se fue al Inter por 25 millones, algo que al delantero le parecía un precio muy elevado: "Es una locura. Los 9 millones también me parecían muy caros..."

Ahora vale más. Mucho más. Y eso lo tendrá que pagar el Barcelona para sacar a Lautaro Martínez del Inter y vestirle con la elástica azulgrana. Se avecina culebrón en el Camp Nou.