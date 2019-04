Las peñas de la Real Sociedad, indignadas con el Athletic por los precios para el derbi de San Mamés

LE ACUSAN DE ROMPER EL PACTO ENTRE CLUBES VASCOS

Las peñas de la Real Sociedad no acudirán a San Mamés. El motivo no es otro que el precio de las entradas que ha puesto el Athletic. Denuncian que el club bilbaíno ha decidido no acogerse a un pacto entre los clubes vascos para poner entradas a precios asequibles en los 20 derbis vascos de la temporada.