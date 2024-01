Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha denunciado que "la competición está adulterada" después de las polémicas con el VAR en el partido entre el Real Madrid y el Almería. Pero no sólo se centra en ese partido, sino que asegura que el equipo blanco "ha conseguido una serie de puntos beneficiándose de decisiones arbitrales".

Así lo ha dicho en 'Mundo Deportivo': "Estamos acostumbrados a esto. Ya de siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son. Pero es que esta vez estaban siendo demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación".

"Además, sobre todo me preocupa la moral de nuestros jugadores, porque al acabar el partido del Benito Villamarín, donde hicimos un buen juego y estamos orgullosos de cómo fue porque se marcaron goles, vi a los jugadores preocupados por lo del Bernabéu. Y claro, como club, tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo soy un presidente que no me escondo de afrontar las situaciones y pienso que tengo que alzar la voz en este caso porque veo una injusticia y al ver esta injusticia la denunciamos y queremos que los que tienen la responsabilidad de solucionar este tema tomen cartas del asunto y tomen decisiones para corregirlo", dijo el presidente del cuadro azulgrana.

Insiste en que están "preocupados" por las actuaciones arbitrales: "Estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, será muy difícil que consigamos los objetivos. Ya lo dijo nuestro entrenador Xavi".

"Estamos trabajando bien. Estoy seguro que se verán los frutos en el campo en cuanto al juego, también en cuanto a los resultados. Pero claro, no se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu", sostiene Laporta.

Las quejas por las decisiones del VAR

Sobre el partido entre el Madrid y el Almería, Laporta ha protestado por tres jugadas concretas: "Los dos goles del Madrid fueron precedidos el primero de una falta y el otro de un gran 'zamorana'. Y en el gol anulado al Almería veo que Bellingham agarra de la camiseta a un contrario".

Esas han sido las denuncias del presidente azulgrana, que ha ido más allá y directamente ha asegurado que LaLiga "está adulterada".