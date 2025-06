Pep Guardiola, sobre la guerra en Gaza: "Los próximos años serán nuestros hijos"

Pep Guardiola ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Mánchester. El técnico de Santpedor ha recibido esta distinción, tal y como afirma la institución, "en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la ciudad durante nueve años dentro y fuera del campo".

En el salón de actos Whitworth Hall, Guardiola dio un discurso de carga política acerca del conflicto bélico entre Israel y Palestina, incidiendo en los bombardeos a la franja de Gaza por parte del estado israelí: "Es tan doloroso lo que vemos en Gaza, me duele todo el cuerpo...".

"No se trata de ideología, sino de amor a la vida... Se trata de negarse a callar o a permanecer inmóvil cuando más importa", ha reflexionado críticamente el exentrenador del Bayern de Múnich y el FC Barcelona.

El catalán ha criticado la falta de conciencia hacia la situación que se vive en la capital palestina: "Quizás pensemos que podemos ver a niños y niñas de cuatro años siendo asesinados por una bomba o en el hospital, que ya no es un hospital, y pensemos que no es asunto nuestro".

Asimismo, Guardiola lanza una advertencia inquietante para el resto de Occidente: "Tengan cuidado. Los próximos niños de cuatro o cinco años serán nuestros. Siento mucho ver a mis hijos... cada mañana desde que comenzó la pesadilla en Gaza. Y tengo mucho miedo... Quizás esta imagen les parezca muy lejana de donde vivimos ahora".

Pep Guardiola has been awarded an honorary degree by The University of Manchester, recognising his extraordinary contribution to our city over nine years on and off the pitch! 🩵 pic.twitter.com/2NQ9uiJ1f9