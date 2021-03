Nuevo episodio racista en el fútbol español. Un jugador de la UD Oliva ha sido increpado durante el partido de tercera división regional valenciana que enfrentaba a su equipo al Benifairó. El defensa del conjunto visitante fue víctima de bochornosos insultos y gestos racistas por un grupo de aficionados del equipo contrario.

"Eres un mono. Idiota. Eres un mono, cállate ya", gritaron desde la grada un grupo de individuos al futbolista, que lejos de cesar su lamentable comportamiento siguieron increpándole imitando los sonidos de un mono. "Uh, uh, uh", se escuchó.

"No no no, España no es un zoo", fue otra de las barbaridades que tuvo que escuchar el futbolista de Sierra Leona. Tras el partido ambos conjuntos condenaron los graves insultos racistas a través de comunicados en sus redes sociales.

Ante semejantes cánticos, el jugador, junto con el presidente del club, ya ha denunciado a la policía los ataques racistas.

Josep Pedrerol no se mordió la lengua tras escuchar el bochornoso episodio. "Vaya gentuza", concluye el presentador de Jugones.