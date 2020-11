Paula Dapena, jugadora del Viajes Interrías, ha sido protagonista este fin de semana por no participar en el homenaje a Diego Armando Maradona, sentándose de espaldas a la grada en el minuto de silencio.

La futbolista jugaba un amistoso ante el Deportivo de La Coruña en Abegondo y se sentó de espaldas durante el recordatorio del 'Pelusa'.

En 'El Chiringuito' hablaron con ella y les explicó los motivos de su gesto: "Por las mujeres víctimas de violencia no se guardó un minuto de silencio. Mis ideales feministas no me permitían homenajearle".

Tenía claro que no quería guardar el minuto, pero no "tenía planeado" girarse y sentarse, fue algo "que le salió en el momento".

"No entiendo que la gente me diga que he faltado al respeto. Faltar el respeto sería haberme puesto a gritar o no permitir ese minuto de silencio", sentencia.