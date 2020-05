Este miércoles se cumplen 22 años de la séptima Copa de Europa del Real Madrid. Un Real Madrid presidido por Lorenzo Sanz que volvió a tocar la gloria muchos años después.

Su hijo, Fernando Sanz, no pudo evitar emocionarse en 'El Chiringuito' al hablar de su padre, fallecido recientemente por coronavirus. "Todavía no puedo ver imágenes. Es difícil para mí", confesaba con la voz entrecortada.

Aquel día se rompió una racha de 32 años. Por fin la Copa de Europa volvió al Real Madrid. Fue un sueño. Se me hace difícil todo esto", explica el que fuera central del equipo blanco.

Fue una de las Copas de Europa más celebradas. "Sabíamos que estábamos ante un momento único en la historia del Real Madrid. Sabíamos que había mucha mofa con el tema de que el Madrid la última copa que había ganado había sido hace 32 años...", relata.

"Era un desastre cómo estábamos en Liga... y empezamos en Copa de Europa y llegamos a la final. Entonces en el año 1998 la capacidad económica del Madrid no era ni parecido a lo de ahora. Poder juntar a jugadores como esos era impensable", indica.

"El primer año ganamos la liga, después la Copa de Europa y al siguiente la Intercontinental que fue 36 años después también. Tenía mucho romanticismo esa antigua Intercontinental. Ahora con el Mundiales de Clubes se ha perdido ese romanticismo", expresa.

"Fue un momento muy difícil en la vida de mi padre. Cada vez que veo imágenes de mi padre... no sé cómo decirte. Todavía no he visto a mi madre, a mis hermanos... eso lo hace más difícil. Y no solo para mí, sino para 27.000 familias en España. Es muy triste y doloroso", finaliza Fernando Sanz.