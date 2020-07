Alfredo Duro ya ve al Real Madrid campeón de LaLiga. Tras la victoria del equipo blanco en San Mamés ante el Athletic de Bilbao, el tertuliano de 'El Chiringuito' acudió a la Cibeles, donde el Madrid celebra sus títulos, y no pudo evitar emocionarse.

"Porque estamos como estamos si no me tiraba al agua. Qué día más feliz. No tenéis ni idea. Nosotros ganando la Liga otra vez. Nos decían que estábamos acabados", asegura el tertuliano.

"Me decía mi padre el otro día: 'te acuerdas cuando ganábamos las Ligas y nadie le daba importancia. Veníamos aquí y veníamos cuatro'. Algunos dicen que esto no tiene ninguna importancia", explica.

Un momento muy emocionante, que Jorge D'Alessandro definió como "totalmente pasional". "Lo estoy disfrutando mucho", afirmó el que fuera entrenador de la desaparecida UD Salamanca.

"¿Volverás cuando el Madrid gane matemáticamente la Liga?", le preguntó entonces Josep Pedrerol. Y Duro respondió tajante: "El Madrid ha ganado la Liga hoy. Todo el mundo sabe que el Madrid ha ganado la Liga hoy. Todo el mundo debería tener un respeto al Real Madrid. El Real Madrid ha ganado la Liga hoy con su victoria en San Mamés".