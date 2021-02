Sin duda David Alaba será uno de los futbolistas más perseguidos del próximo verano. Tras anunciar que no renovará con el Bayern Munich, media Europa se ha lanzado a su fichaje.

Y entre ellos suena el Real Madrid, que cuenta con una situación similar con Sergio Ramos, del que todavía se desconoce su futuro. Ante los intensos rumores de la llegada de Alaba, Toni Kroos, excompañero suyo en el equipo alemán, ha hablado de ello.

Creo que hay muchos jugadores que han estado aquí que tenían suficiente calidad. Pero aquí necesitas también tener presencia física y que la cabeza esté en orden cuando las cosas no funcionan. Necesitas más que calidad deportiva", ha afirmado en 'Sky'.

"He leído el nombre de Alaba en relación con el Real Madrid, pero no tengo informaciones al respecto", contestó a la pregunta de si había hablado directamente con el central austriaco.

"El problema es que hace casi siete años que no juego con él. Me resulta difícil saber lo que piensa sobre esto. Es cierto que he leído el nombre de Alaba en relación con el Real Madrid, pero ahora no tengo información sobre este asunto", finaliza el centrocampista del Real Madrid.

El equipo blanco, después de su victoria en Valladolid, se centra en la Champions League, donde este miércoles se mide al Atalanta en la ida de los octavos de final de la Champions League. Todo ello en un momento complicado para los de Zinedine Zidane con las lesiones, con hasta nueve futbolistas en la enfermería. Ni Karim Benzema ni precisamente Ramos, entre otros, estarán el miércoles en Italia.