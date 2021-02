"Se va, se va. La gran pregunta es cuándo Ramos dirá que se va. Aquí no hay marcha atrás". Así comenzó Josep Pedrerol dando la información sobre el capitán del Real Madrid.

"Solo dos hablan del asunto, Sergio Ramos y Florentino Pérez. Lo dijimos aquí en exclusiva que Ramos le dijo que iba a escuchar ofertas. Y en el Real Madrid dan por hecho que se va. Y el Madrid entiende que Ramos merece fichar por el equipo que sea y conseguir un contrato, pero no le van a ofrecer más dinero en estas circunstancias", explica el presentador de 'El Chiringuito'.

Y desvela que Ramos no se quiere bajar el 10% de su sueldo: "El Madrid de ingresar 900 millones ha pasado a 600. Está el Madrid estudiando además de bajar al 10% a la plantilla, también que Ramos no se quiere bajar ese 10%. El club entiende que en un momento así debería estar a la altura. Eso no ayuda a llegar a un acuerdo".

"Hay que buscar la forma de anunciar el adiós de Ramos para que no sea ni críticas por un lado ni críticas por otro. A lo mejor me equivoco y diré que estaba mal informado. Yo ahora mismo no creo que haya ninguna posibilidad de que se quede. Me da pena, creo que se equivoca", detalla Pedrerol.

"Ramos, haz un esfuerzo ahora. 10% y firmas dos años, mejora la situación económica y luego ya mejorarás. La relación es muy buena a pesar de todo esto. Que nadie cuente lo contrario. Y el tono de la charla que os contamos aquí, charla de media, los dos cara a cara, fue de muy buen rollo", finaliza.