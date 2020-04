La medida propuesta de Javier Tebas de hacer test masivos a los futbolistas no ha gustado a todos. El último en pronunciarse ha sido Koke, capitán del Atlético de Madrid, que indica que debe ser el Ministerio de Sanidad quien dé el 'ok'.

"Ahora hay que estar tranquilos, todos queremos volver y que regrese la normalidad, pero hay que estar a la espera de Sanidad, que es quien tiene que dar el 'ok' a todo", aseguró en una entrevista a TVE.

"Habrá que hacer tests para saber cómo está la gente, pero siempre y cuando Sanidad nos dé el 'ok'. Yo no voy a ir a mi club a decirle que me haga un test", continuó el '6' rojiblanco.

"Tenemos que asearnos y limpiarnos bien, no sabemos todavía nada de mascarillas o guantes", añadió el capitán del Atlético, que aseguró que "hay que hacer las cosas bien para no contagiarse".

Con respecto a jugar a puerta cerrada, Koke explicó que "la salud es lo primero". "El fútbol sin los aficionados es totalmente diferente, yo no me hago a la idea, pero habrá que jugar sin público", explica.