El Barcelona-Granada de este lunes se antojaba determinante para dirimir el futuro de Ronald Koeman al frente del banquillo azulgrana. Con el empate, sumado a la debacle frente al Bayern y al mal juego del equipo, parece que el técnico neerlandés podría estar viviendo sus últimos días en la Ciudad Condal.

Así lo contó Jota Jordi en 'El Chiringuito', explicando que el problema del Barça es de estilo de juego: "Estoy frustrado porque no se puede achacar a la actitud, a los jóvenes o a los veteranos. Tenemos un problema de estilo de juego".

"El Barça no es meter a De Jong y a Piqué arriba y lanzar balones. Esto no es el Barça. Laporta y los socios no lo van a perdonar", añadió el colaborador, que posteriormente anunció la decisión de la directiva: "Me aseguran que la decisión sobre Ronald Koeman está 100% tomada: no va a continuar".

"Se hará oficial cuando haya consenso con el futuro entrenador, pero la decisión está tomada", añadió Jota, que también expuso los nombres de los candidatos a sustituirle: "El que más gusta a Laporta es Andrea Pirlo. Xavi cada vez va ganando más números y no hay que descartarle".

Ambos se unen a los ya expuestos por José Álvarez el pasado domingo: Roberto Martínez, Ten Hag y Albert Capellas.