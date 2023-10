Un gol de Luis Díaz que fue anulado por el VAR... y que era legal. La Premier League ha reconocido que cometió un grave error en el encuentro del pasado sábado entre Tottenham y Liverpool (2-1).

Y Jurgen Klopp, entrenador alemán del Liverpool, ha pedido públicamente que se repita el partido. "No lo hicieron a propósito y no debemos olvidarlo. Sí, fue un error. Un error evidente. Creo que habría habido soluciones y el resultado debería ser una repetición. Probablemente no ocurrirá", ha reflexionado en sala de prensa.

Insiste, aunque reconoce que será difícil que acepten su propuesta: "Que yo recuerde, algo así nunca ha ocurrido, por eso creo que debería jugarse una repetición".

La Premier publicó los audios de lo ocurrido entre el colegiado de campo y el colegiado de VAR. Un gol que fue anulado y que sí debió subir al marcador. Aunque parece más que complicado que la Premier vaya más allá de ese vídeo publicado.

"Otros errores como este no deberían ocurrir. Hay que encontrar una solución. Les metemos prisa y obtenemos una decisión rápida, pero una decisión equivocada al fin y al cabo...", reflexionó Klopp.