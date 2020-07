Kiko Rivera pasó por las categorías inferiores del Real Madrid a una edad muy temprana. EL DJ estuvo en el programa 'Al Toke' de 'Ubeat' y contó su experiencia en la 'Casa Blanca'.

"¿Llegaste a hacer las pruebas o no?", le preguntaron los presentadores, a lo que Kiko no dudó en responder irónicamente: "Llegué a hacer las pruebas, pero cuando se dieron cuenta de que iba a ser un borracho empedernido, pues de echaron".

"Bueno, pero lo intentaste", añadieron los 'youtubers', mientras que Kiko insistió en la calidad que atesoraba en las botas: "Era bueno, no era malo. Jugaba de mediapunta".

"No me daban posición, me dejaban moverme por el campo libremente. Me decían 'libremente, libremente', y me iba al bar", concluyó Kiko Rivera, que no es la primera vez que se refiere a su paso por el conjunto blanco.