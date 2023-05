Sin haber terminado la presente temporada, ya ha arrancado el carrusel de rumores e información sobre el mercado de fichajes.

El futuro de Karim Benzema es una incógnita. Tras haber ganado el Balón de Oro, su contrato automáticamente se prolongó un año, pero una suculenta oferta de Arabia Saudí podría tentarle a hacer las maletas.

Esta posibilidad se analizó en 'El Chiringuito' y Edu Aguirre fue tajante: "Hasta que me han dicho la frase que me han dicho, he notado un comportamiento extraño en el entorno de Karim Benzema".

"Me dicen que va a seguir en el Real Madrid y va a cumplir el año de contrato que le queda", añadió.

Eso sí, el colaborador incidió en la sensación que le han dado: "He notado algo raro en el entorno, pero me cuentan que se queda hasta 2024".