Es la irrupción de moda en el Sevilla. El que estuvo a punto de irse en verano, y ahora, acumula cinco partidos como titular y dos goles. Y el que siempre ha estado a pesar de las críticas... "Si no marco, dicen que estoy gordo", nos resume el protagonista en cuestión, Nolito.

Una entrevista 'Jugones' realizada por Leandro Iglesias donde el futbolista de Sanlúcar de Barrameda de 32 años se abre, y mucho: "Ha habido momentos de mi carrera en el Sevilla que no me he sentido tan arropado. Ahora estos últimos partidos me siento mucho más arropado", dice a Leandro un jugador que es la auténtica sensación en este equipo de Lopetegui. "Ha cambiado la cosa. Siento la confianza del míster 100%", confirma Nolito, que hace tan solo dos meses estuvo a punto de abandonar Nervión.

"Son cosas que pasan en el fútbol. Ni antes era tan malo, ni ahora tan bueno. El fútbol cambia mucho", argumenta el jugador que la temporada pasada tan solo disputó 30 partidos (cuatro goles), y que ésta, ya va camino de asentarse en la titularidad del Sevilla.