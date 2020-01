El Newcastle es de esos equipos en los que todo puede pasar. Tanto lo mejor como lo peor. Incluso puede pasar lo que a priori parece imposible tanto para lo bueno como para lo menos bueno. De esos equipos con los que nunca te aburres, y con los que si eres un aficionado que ve el partido desde primra línea lo mejor es llevarse protecciones para todo el cuerpo.

Porque este hincha de los 'magpies' sintió a buen seguro un buen dolor en una de las zonas en las que más dolor, valga la redundancia, sienten los hombres. Además pasó de la alegría a los problemas, porque fue celebrando un gol de su equipo.

Lo marcó Hayden, que fue directo al banderín del córner para festejar el tanto. En ese momento llegó Ritchie, que pegó un golpe al banderín y entre eso y la propia inercia acabó golpeando a los testículos de este aficionado.

Apologies from Matt Ritchie... and the corner flag 😅😬#NUFC pic.twitter.com/Wz86Vpl1m4