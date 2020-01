La situación de Rodrigo en los últimos meses da para hacer una película. El delantero del Valencia fue seriamente pretendido por el Atlético de Madrid el pasado mercado de fichajes en verano, quedándose finalmente en el Valencia.

En este mercado invernal, ha sido el Barça el que se ha interesado por el jugador tras la lesión de Luis Suárez. Rodrigo, que fue a Barcelona a someterse a unas pruebas médicas, finalmente parece que no saldrá tampoco en esta ocasión del Valencia.

Juanfe Sanz habló claro en El Chiringuito. Cree que "el Barça ha traicionado a Rodrigo". "Yo soy Rodrigo, salgo en rueda de prensa y digo que me quedo en el Valencia, no voy al Barça. Si a mí no me dices que la negociación está hecha, sabiendo que me van a grabar en una clínica pasando unas pruebas, no me voy", comenta Sanz.