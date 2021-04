Juan Cala, jugador del Cádiz acusado de llamar "negro de mierda" al jugador del Valencia Mouctar Diakhaby, ha comparecido este martes para dar su versión de los hechos ocurridos en el partido entre ambos equipos el pasado sábado.

Cala defiende que "nunca" ha dirigido esas palabras racistas a Diakhaby y denuncia estar "sufriendo un linchamiento público".

"Si hay un jugador del Cádiz que se acerca a un jugador del Valencia diciendo que si pido perdón, -Diakhaby- sale al campo, si -Diakhaby- sale y da nombres, yo mañana dejo el fútbol", afirma tajante Cala, en relación al vídeo publicado este mismo martes por el jugador del Valencia.

"Un jugador del Cádiz nos pidió que si Cala se excusaba volviéramos al campo. Pero yo y mis compañeros dijimos que no, que las cosas no son así. No puedes hacer algo y excusarte así", afirma Diakhaby en su vídeo, algo que Cala asegura que es "totalmente falso".

Cala confiesa que no tendría "ningún problema" en sentarse con el jugador del Valencia, insistiendo en el "circo mediático" que denuncia estar padeciendo. "Se me acusa de algo que no soy. Estoy en estado de shock", dice en este aspecto.

El jugador del Cádiz anuncia además que emprenderá acciones legales "contra todo aquel" que considere que "ataque" su "honor". "Estoy muy emocionado porque he recibido 600 mensajes y llamadas de excompañeros, exentrenadores, presidentes, la plantilla, gente que me conoce... Les agradezco su apoyo en estos momentos complicados", añade.