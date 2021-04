Mouctar Diakhaby ha roto su silencio. El jugador del Valencia ha subido un vídeo a redes sociales donde manifiesta públicamente que recibió un insulto racista de Juan Cala, durante el partido entre su equipo y el Cádiz. El defensa sostiene que el jugador gaditano le llamó "negro de mierda"

"Después de dos días estoy muy tranquilo. En Cádiz el domingo hay una jugada donde un jugador me insulta y las palabras son: negro de mierda. Eso es intolerable y todos habéis visto mis reacciones. Eso no puede pasar en la vida ni en el fútbol, un deporte de respeto.", dice el jugador valencianista en Instagram.

"Yo y mis compañeros decidimos irnos al vestuario. Era una buena decisión. Luego nos pidió un jugador del Cádiz que si Cala se excusa volviéramos al campo. Pero yo y mis compañeros dijimos que no, que las cosas no son así. No puedes hacer algo y excusarte así", señala Diakhaby.

"Hoy me siento bien pero esto me ha dolido muchísimo. Es la vida. Yo espero que la Liga haga sanciones y que todo se aclare. Quiero dar las gracias al Valencia y sobre todo a mis compañeros", concluye el central ché.