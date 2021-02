La noche en la que el PSG visitó el Camp Nou, con un Kylian Mbappé que dejó a todos con la boca abierta, fue una noche muy dura para los culés. Se vio en 'El Chiringuito', con un Jota Jordi hundido.

A pesar de que el tertuliano venía avisando desde el sorteo del no favoritismo del club azulgrana, se mostró muy preocupado por el equipo tras el doloroso 1-4 que deja la eliminatoria prácticamente sentenciada.

Jordi, de hecho, no tiene esperanzas en la remontada: "Yo siempre soy bastante optimista pero esta vez me cuesta mucho pensar en una remontada. Porque las sensaciones son las que son".

"Es un baño de realidad lo de hoy. Se ha demostrado donde está el equipo, el club. El Barça no está para competir en Europa. No me esperaba esto, no me esperaba en el partido de ida un 1-4", finalizó Jordi.