En 'El Chiringuito' mantuvieron un intenso debate sobre la situación de Eden Hazard y la no convocatoria de Gareth Bale para el partido ante el Manchester City de este viernes.

Y Josep Pedrerol dejó muy clara su posición: "Bale que está bien no viaja y Hazard que es duda viaja. A mí me preocupa seriamente. Esto no cuela. Hay que trabajar más. Hazard al 50% no tiene que jugar ni viajar".

Edu Aguirre, por su parte, contó cuál es la situación del futbolista belga. "Está al 50% pero no ha recaído. Sigue recuperándose poco a poco. La pandemia rompió por completo la recuperación de Hazard. Está igual, un pelín mejor. El tobillo debe estar al 70% y él al 50%", relató el tertuliano.

"Si el Madrid es humillado en Mánchester...", inició su argumento Pedrerol. "Si pierde el Madrid por 4-0 las dudas sobre Zidane empiezan. Si el Madrid cae humillado en Manchester se acabó Zidane", sentenció el presentador de 'El Chiringuito'.

El City de Pep Guardiola venció en el Santiago Bernabéu por 1-2... y el Real Madrid se verá obligado a remontar si quiere estar en la fase final de esta Champions en la ciudad de Lisboa.