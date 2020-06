Venció el FC Barcelona al Athletic de Bilbao (1-0) y recuperó el liderato a la espera del partido del Real Madrid, pero su juego no convence a nadie. Tampoco a Josep Pedrerol, que fue muy duro con la actuación de los culés.

"Ni VAR ni historias. Vaya Barça", arrancó en 'El Chiringuito' el presentado. E hizo una petición: "¡Valverde, vuelve!". "¿Qué estará pensando Ernesto Valverde viendo esto tan patético del Barça?", se preguntaba.

Asimismo, se refirió al pisotón de Leo Messi sobre Yeray, que no fue juzgado ni con tarjeta amarilla: "Cuando te quejas mucho de que al Madrid le ayudan llega la plancha de Messi y qué dices. El victimismo es muy malo y sirve para esconder carencias".

"La gente ve, observa, analiza y no se cree todo lo que le venden. Hay campañitas que no cuelan. No podían ni andar al final los jugadores del Barça. Este Barça me da pena. El Barça por lo tanto duerme líder. Enhorabuena a los culés... pero el partido ha sido un petardazo", sentenció Pedrerol.