Jose Mourinho se ha convertido en el protagonista viral del domingo. El portugués, entrenador del Tottenham, tuvo una de sus charlas motivacionales con sus jugadores en los que les dedicó unas 'hermosas' palabras de cara a un partido de fútbol.

En su charla, ni los jugadores pudieron evitar soltar alguna que otra risa... y no es para menos.

"Creo que sois personas muy amables. Pero, durante 90 minutos, tenéis que ser una panda de hijos de p***", les dijo Mourinho.

Eso si, no una panda cualquiera: "Tenéis que ser inteligentes hijos de p***, no de estúpidos hijos de p***".

El Tottenham será protagonista de un documental de una conocida plataforma de vídeos en 'streaming', y se unirá así a otros clubes que ya han tenido esta experiencia.

