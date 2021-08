Jorge D'Alessandro, colaborador de 'El Chiringuito', estalló como pocas veces antes por el adiós de Lionel Messi al Barça. Quien fuera entrenador de equipos como el Atlético no entiende qué ha pasado con el contrato del argentino y pone su mirada en Javier Tebas y en Joan Laporta.

"Messi ganó las elecciones para Laporta. A mí me han robado la verdad. Me han mentido", afirmó.

D'Alessandro luego habla de LaLiga y de Tebas: "En Francia están siendo flexibles por la pandemia. Aquí está Tebas, con brazo de hierro. Yo no sé si los jeques necesitan flexibilidad porque pueden comprar hasta la conciencia".

"Tebas cae en no ser flexible y de quitarnos la ilusión de Messi. La flexibilidad da a Francia la opción de que Mbappé, Neymar y Messi jueguen juntos. Nos han quitado a Messi. Me lo han quitado de LaLiga unos directivos que han metido y un contrato que no sé cómo se firmó", dice.

Luego, hace un llamamiento a la afición del Barça: "No tenéis sangre. No ha salido nadie a las calles. Se fue Messi, ¿dónde está la sangre? El barcelonismo permite que abdique su rey en plena dinastía".

Todo hace indicar que, tras el comunicado del Barça y la rueda de prensa de Laporta, el futuro de Messi está en París. El PSG, de firmar al argentino, juntaría en su ataque como bien dijo D'Alessandro a Neymar, a Mbappé y a Messi... salvo que alguno de los que ya están deje el club de París.

