Joan Laporta, presidente del Barça, ha explicado los motivos por los que Lionel Messi no puede seguir vinculado al club tras acabar su contrato en este 2021. El máximo dirigente ha insistido en que el argentino se quería quedar, pero que todo ha sido por un aspecto meramente económico por el margen salarial.

"Hemos recibido una herencia nefasta. Todo es mucho peor de lo que pensábamos. Peor de lo que habíamos previsto. La deuda es mucho más elevada", dice.

Y es que Laporta ha insistido mucho en este aspecto: "La masa salarial representa un 110% de los ingresos. Son contratos en vigor, y si se resuelven unilateralmente conllevan riesgos".

"No voy a hipotecar al Barça"

"No queremos poner en riesgo a la institución, y no tenemos margen salaria. La gestión calamitosa de la junta anterior excedió esto. No hemos podido reconducir nada", cuenta Laporta.

En ese sentido, el presidente del Barça habla de LaLiga: "Para tener el 'fair play' financiero había que estar a favor de una operación que conllevaba hipotecar al club en medio siglo por los derechos de TV".

"He decidido que no. No voy a hipotecar los derechos del club, de casi 122 años de historia, por nadie. El Barça está por encima de jugadores, incluso del mejor del mundo. Le estaremos agradecidos, pero por encima de jugadores y de entrenadores está el Barça", dice Laporta.

"Messi había aceptado nuestra propuesta"

Laporta, además, habla del acuerdo al que llegaron con Messi: "Hemos pasado por diferentes escenarios en estos dos meses. Le ofrecimos dos años pagados en cinco. Leo aceptó".

"Mínimo queríamos dos años de Messi, pero la situación no lo permitía. La única forma era recibir un dinero de LaLiga con un acuerdo en el que el Barça no estaba interesado", relata el presidente.

El máximo dirigente, en este sentido, cree que LaLiga "podría haber sido más flexible".

"La negociación con Messi ha concluido, nos ha llevado a que los acuerdos no se podían cerrar. No tenemos margen salarial y LaLiga no nos permite ampliarlo", cuenta.

"Estábamos al límite incluso sin Messi"

Sobre la situación actual del club, Laporta aclara: "Estábamos al límite incluso sin Messi. Ahora tenemos un poco más de margen. Pensábamos que laLiga aceptaría, sé que quieren a Messi en la competición".

"Pero no se puede seguir adelante .teníamos que tomar una decisión y la he tomado. No me siento culpable, dije que haríamos lo posible dentro de las posibilidades del club y la prueba es que hemos llegado a un acuerdo con él", cuenta Laporta.

Sobre los jugadores que están y los que han llegado, habla Laporta: "Algunos futbolistas han aceptado reducciones de salario pero no es sencillo. Los nuevos, como Agüero y Memphis, han aceptado ciertas condiciones y es de agradecer".

"Estamos más motivados que nunca"

Y es que ahora el Barça ha de vivir sin Messi: "Estamos dispuestos a asumir el reto y más motivados que nunca. A todos se nos va a exigir un gran nivel para que el Barça siga dando alegrías"

Te puede interesar

Jota Jordi, cerca de llorar en 'El Chiringuito' por el adiós de Messi: "Vas a ser rico toda tu vida... quédate"

Cristóbal Soria, al borde del llanto en 'El Chiringuito' por la marcha de Messi: "Es la peor tarde, la peor noche, de mi carrera"

Josep Pedrerol responde a su promesa de dimitir de 'Jugones' y 'El Chiringuito' si Messi y Ramos se marchaban