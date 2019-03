Jordi Alba: "Sergio Ramos es un referente para los que vienen de abajo"

El internacional español Jordi Alba ha reconocido que su ausencia de anteriores convocatorias le hizo "reflexionar", y espera estar "siempre" con 'la Roja', hasta que se "retire", además de advertir del peligro de enfrentarse a Malta este martes, ya que "cualquier equipo te puede complicar la vida".

"No venir aquí te hace reflexionar. Creo que el míster ya me conoce a la perfección y tiene que ver a muchos jugadores. Mi ilusión siempre ha sido venir. Quizás estoy en el mejor momento de mi carrera, me encuentro en un periodo muy bueno a nivel personal y profesional", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que vivió la llamada de Luis Enrique con la misma "ilusión" que cuando lo hizo por primera vez Vicente del Bosque. "Volver a venir ha sido una sensación muy parecida a cuando recibí la primera llamada de Del Bosque. Es ilusionante venir a la selección, siempre lo he tenido presente en mi mente. Ojalá pueda estar para siempre, hasta que me retire", deseó.

"Soy más mayor, tengo muchísima más experiencia, pero la responsabilidad de venir aquí es la misma. Llevo 70 internacionalidades e intentaré seguir haciendo las cosas bien. Vengo con la misma ilusión que el primer día. Soy el tercer jugador con más internacionalidades en el grupo, es un privilegio", manifestó.

Además, el lateral puso como ejemplo de compromiso al capitán Sergio Ramos. "Sergio es un jugador importante, es un referente para la gente que viene de abajo. Tiene muchísima personalidad, tira del carro del equipo y es un privilegio tenerle en la selección", apuntó.

Por otra parte, Alba se mostró contento con el trabajo del grupo en el 2-1 ante Noruega en Mestalla. "Creo que hicimos un partido muy serio. Nos pudimos ir con ventaja más amplia en el descanso. Hicimos un grandísimo juego, lo que nos pidió el míster. Malta saldrá a ganar el partido y el equipo intentará responder como ante Noruega. Intentaremos hacer lo que nos pide el míster", subrayó.

"Se puede jugar mejor y se puede jugar peor. El nivel fue muy alto, sabiendo la dificultad que tiene, la actitud... Lo que nos pidió el míster se hizo. Creo que hicimos un grandísimo partido", prosiguió el catalán.

Por último, apeló a no fiarse de Malta. "Es la 180 del mundo, pero hoy en día en el fútbol cualquier equipo te puede complicar la vida. Contra Noruega sufrimos los últimos minutos con balones largos. Tenemos que generar ocasiones, tener la posesión de balón y seguro que llegarán las ocasiones y podremos meter goles", finalizó.