Ha salido a la luz una secuencia de la segunda temporada del documental 'Six Dreams' que, seguro, traerá mucha cola. Enfocado en Borja Iglesias, aparecen compañeros suyos, entre ellos Joaquín Sánchez, comentando distintos aspectos de la temporada.

El extremo del Betis de 39 años figura en las imágenes dando su opinión sobre las actuaciones arbitrales para con el Betis durante los últimos partidos (todo se grabó la temporada pasada).

"Los árbitros pitan condicionados, ya te digo", señala Borja Iglesias a Joaquín, a lo que el del Puerto de Santa María responde: "son muy malos".

"A mí lo que me jode son las formas, que no te puedas acercar. '¿Qué queréis, reparto de amarillas?' Nos dicen al descanso. Sólo estamos preguntando por qué no revisas estas jugadas", añade 'El Panda', que muestra un descontento fehaciente con los arbitrajes a su equipo.

En la parte final del vídeo, Joaquín tira de ironía con la actitud autoritaria de los colegiados con los jugadores: "Va a llegar un momento que antes de sacarte amarilla te dé un bofetón. Que el árbitro, antes de sacarte amarilla, te haga así primero (gesto de dar una bofetada). Ea, y ahora amarilla. ¿Qué quieres, otra? Y que digas tú: 'no te pongas así'".

Esta secuencia ha visto la luz días después del polémico penalti a Boja Mayoral en el Benito Villamarín y de la flagrante pena máxima no señalada a favor del Cádiz la pasada jornada frente al Granada. Desde luego, en el sur no están contentos con los arbitrajes.