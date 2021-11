Tiene arte y gracia hasta para anunciar que deja el fútbol. Joaquín Sánchez, legendario jugador de nuestro deporte, anunció este miércoles en 'El Hormiguero' su intención de retirarse a final de temporada.

A sus 40 años, el del Puerto de Santamaría arrancó su carrera cuando apenas ni era mayor de edad, pero esta temporada no está disfrutando de todos los minutos que le gustaría a las órdenes de Manuel Pellegrini y la decisión parece estar tomada.

"Es difícil, personalmente, creo que buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que es lo que has vivido desde pequeñito es muy complicado. La gente me dice que me tengo que retirar cuando esté arriba, pero ahí te dan ganas de seguir. Pero con 40 años no es que vea el momento, es que ya no juego, aquí ya sobro, Pablo. Pero tomar la decisión es muy complicado porque la ilusión la sigo teniendo, sigo disfrutando, pero es complicado cuando ya este año disfrutas de menos minutos, y cuando entrenas demasiado bien, es que juegas poco...", señaló el extremo del Betis.

A su vez, y en tono jocoso, Joaquín comentó cuáles son sus profesiones frustradas: "Bombero o actor porno, pero creo que no doy la talla. Ahora en serio, bombero sí me gustaría ser, es una profesión maravillosa, se tiene que sentir una adrenalina cuando suena la alarma y te tienes que vestir en cero coma... ¿Actor porno? Eso creo que no doy la talla".