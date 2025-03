Así esta la lucha por el 'pichichi': Lewandowski responde a Mbappé con un doblete

Antes de comenzar la temporada, pocos hubieran dicho que Robert Lewandowski llevaría 25 goles en la jornada 29 de Liga. El polaco no tuvo su mejor campaña el año pasado y muchos ya apuntaban a que estaba 'acabado'. Sin embargo, Lewandowski con la llegada de Hansi Flick, al igual que todo el Barça, ha renacido.

El ex del Bayern de Munich, que cumplirá 37 años en agosto, no solo le ha aguantado el pulso a Kylian Mbappé (22 goles) en la lucha por el 'pichichi', si no que, de momento, le está ganando. El galo firmó un doblete el pasado sábado ante el Leganés y Robert le ha respondido con dos tantos ante el Girona.

El primero, con una acrobacia de 'nueve' puro para volver a poner al Barça por delante, y el segundo tras culminar una contra con una gran definición. El cuadro blaugrana se había adelantado antes del descanso con algo de suerte después de que Ladislav Krejčí, central del Girona, se marcara en propia puerta tras un centro de Lamine Yamal.

El joven extremo se fue sin el premio del gol pero volvió a brillar y a ser imparable. Todo lo que tocaba era sinónimo de peligro en el área de Paulo Gazzaniga. El guardameta argentino fue el mejor de los de Míchel González y evitó que la goleada fuera todavía mayor.

El Girona puso en aprietos al Barça con el 1-1, obra de Danjuma, que descolocó a los culés. Sin embargo, los de Hansi Flick volvieron a ser letales con la presión tras pérdida y la gran mayoría de sus ocasiones llegaron del ahogamiento constante al que sometieron a los 'gironís'. El cuarto gol lo firmó Ferran Torres con un gran remate de la pierna izquierda.

El Barça se sitúa líder en solitario a tres puntos del Real Madrid y a nueve del Atlético de Madrid. Los azulgrana visitan el Riyadh Air Metropolitano el próximo miércoles en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. El Girona, por su parte, se sitúa decimotercero a seis puntos de puesto europeos y siete por encima del descenso.