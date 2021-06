Leo Messi queda libre oficialmente a partir de esta noche a las 12 horas, cuando ya sea 1 de julio. La renovación del argentino con el FC Barcelona sigue sin hacerse oficial.

Joan Laporta se ha pronunciado sobre ello en la mañana de este miércoles a la pregunta de Josep Soldado, periodista de 'Jugones'. Y lo ha hecho a lo Florentino Pérez, con un "tranquilos" que recordó a la afirmación del presidente del Real Madrid en 'El Chiringuito' cuando hablaba de la llegada de Kylian Mbappé.

"Yo voy con la mascarilla para que no me reconozca nadie y me dicen 'presi, ficha a Mbappé'", contó Florentino. "¿Y qué contesta?", incidió Pedrerol. "Tranquilo" , respondió contundente Florentino.

Esta ha sido la fórmula utilizada por Laporta a su llegada al Camp Nou, cuando fue insistido por el futuro de la estrella argentina, que se encuentra concentrada con su selección en la Copa América a la espera de noticias sobre su futuro en el Barça.