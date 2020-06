Jerzy Dudek estuvo cerca, muy cerca, de dar un "puñetazo en la cara" a Rafa Benítez cuando ambos coincidieron en el Liverpool. El polaco confesó en 'FourFourTwo que su relación con el entrenador alcanzó un cénit de tensión bestial cuando, según el portero, él estaba en su "mejor momento".

"Rafa firmó a un portero cuando yo estaba en mi mejor momento", comentó en referencia al fichaje de Pepe Reina por los 'reds'.

Y la cosa se puso más tensa cuando el Colonia hizo una oferta por Dudek: "Me dijo que si Reina se lesionaba no podía meter 900.000 euros en una maleta en la portería".

"Eres importante para nosotros, me dijo. Ahí es cuando se me pasó por la cabeza darle un puñetazo. Pensé en que, si le daba, me dejaría ir al Colonia. Ese susurro del diablo estaba en mi cabeza", afirmó Dudek.

El arquero polaco fue uno de los grandes héroes de la final que el Liverpool ganó al Milan en Estambul, cuando remontaron un 3-0 a los de Ancelotti en 45 minutos. En los penaltis, Dudek detuvo dos.

En 2007, el portero firmó con el Real Madrid para ser el segundo guardameta de los blancos, con un Iker Casillas que estaba viviendo uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Hasta 2011 estuvo en el Santiago Bernabéu.