"Levántate, hijo de p***". Esas fueron las palabras que Zinedine Zidane le habría dicho a Jerome Rothen en un partido de Champions League del año 2004. El exfutbolista del Mónaco lo ha desvelado en una entrevista.

Aquella noche el equipo blanco cayó eliminado en los cuartos de final en el Estadio Luis II de Mónaco y se produjo un encontronazo entre ambos futbolistas. 3-1 fue el resultado final y el cuadro dirigido por Carlos Queiroz se marchó a casa, perdiendo la ventaja adquirida en el Santiago Bernabéu (4-2).

"Es un punto negro en mi carrera. Nos conocíamos de la selección francesa y no lo entiendo", ha explicado Rothen. "Hay frustración por su parte, pierde un balón... Es el Real Madrid de los Galácticos eliminado por el pequeño Mónaco y no esperaban esta locura", señala en 'RMC Sport'.

"Hice una falta y estamos al final del partido. Ya con 3-1 y clasificados, pierdo tiempo. Hay frustración por su parte, pierde un balón...", detalla el exfutbolista francés.

Comprendo su nerviosismo pero esas palabras, dirigidas a alguien que conoces, con quien entrenaste y con quien jugaste en la selección... no las entiendo. No digo que fuéramos los mejores amigos del mundo. Yo también he insultado, pero a alguien con el que has compartido la misma camiseta, con quien te sentabas al lado en el vestuario... Creo que hay límites", finaliza.